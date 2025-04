Tormentò la ex con minacce sempre più pesanti, 60enne condannato per stalking

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non si era rassegnato al fatto che la relazione fosse terminata. Così dalle minacce velate all’ex compagna è passato a quelle più pesanti, agli appostamenti e alle visite sul posto di lavoro. Un 60enne dell’hinterland udinese è stato condannato dal giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine a 2 anni e 4 mesi per stalking. L’escalation è cominciata a novembre 2023, dopo la rottura della relazione sentimentale, durata alcuni mesi. Nel giro di alcune settimane, i toni dei messaggi sono diventati sempre più inquietanti, fino a quando l’uomo ha fatto visita all’ex marito della donna riferendogli che lei gli aveva chiesto di gambizzarlo. Quando, a inizio 2024, la ex ha deciso di denunciarlo, le ha inviato una lettera minacciosa nonostante fosse agli arresti domiciliari per il possesso di una pistola con matricola abrasa e delle relative munizioni. Il difensore, l’avvocato Giovanni De Nardo, valuterà l’appello.