Torna dalla Slovenia con eroina, arrestato

Un uomo di 53 anni, residente a Monfalcone, è stato arrestato a Gorizia dalla Polizia di Stato. Fermato per un controllo in via Montesanto, l’uomo aveva appena fatto ingresso nel territorio nazionale dalla vicina Slovenia e si è scoperto essere in possesso di eroina.

Un equipaggio in borghese ha notato l’uomo e, insospettito, ha proceduto al fermo dopo che il 53enne si era disfatto di un involucro, che poi si è scoperto custodire 33 grammi di eroina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il monfalconese, dopo le procedure di identificazione, è stato tratto in arresto per violazione della normativa sugli stupefacenti.