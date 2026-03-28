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Cronaca

Torna l’ora legale, alle 2 lancette in avanti di un’ora

Redazione
Autore: Redazione

Stanotte tornerà l’ora legale. Alle 2, tra sabato e domenica, le lancette saranno spostate in avanti di un’ora. Si dormirà un’ora in meno, ma si avrà più luce naturale, permettendo dunque un risparmio energetico e anche dei costi in bolletta.
L’orario di primavera-estate rimarrà in vigore fino domenica 25 ottobre, con il ritorno all’ora solare.
Secondo le analisi di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, il ritorno all’ora legale comporterà un risparmio di circa 80 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica di circa 302 milioni di kWh, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di 115 mila famiglie.

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