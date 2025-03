Torna una parte di rete divisoria tra le due Gorizie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una piccola porzione di rete metallica che richiama quella per decenni presente tra le due Gorizie verrà riposizionata nei pressi di piazza Transalpina. Lo conferma il sindaco Rodolfo Ziberna dopo che la sua giunta ha dato il via libera alla delibera riguardante il progetto “Go 2025 District” nel quale è prevista la riqualificazione funzionale e paesaggistica della fascia transfrontaliera. Protagonisti dell’iniziativa, che vuole creare una connessione e una ricucitura storica per garantire un incontro e uno scambio a cavallo del confine, sono il Gect ed i Comuni di Gorizia e Nova Gorica. Il riposizionamento della rete confinaria avrà un valore di richiamo storico per raccontare come un tempo la Cortina di Ferro separasse le due città: la precedente struttura metallica era stata rimossa tre anni fa. Previsti inoltre dal progetto, il cui costo complessivo è di oltre un milione e centomila euro, anche la realizzazione di un’area parcheggi nei pressi di via dei Catterini, la riqualificazione della fascia verde transfrontaliera e la posa di nuovo arredo urbano e ulteriori punti luce.