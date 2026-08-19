Tornano i temporali, allerta gialla su tutto il Fvg

Un’allerta gialla è stata diramata dalla Protezione Civile regionale su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia dalle 12 di domani alla mezzanotte di venerdì per temporali forti e criticità idrogeologica. “Dal primo pomeriggio di giovedì e fino alla sera di venerdì – si legge nella nota diffusa dall’ente – sulla regione sono previsti temporali che, a più riprese, potranno interessare tutte le zone. Saranno probabili temporali forti anche con piogge intense localizzate”. Si raccomanda pertanto “la massima vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all’aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento”.