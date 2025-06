Tornano le rondini, è caccia a chi distrugge i loro nidi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Segnalate chi distrugge i nidi di rondine, perché quello è un reato. Gli autori, se individuati, potrebbero rispondere di danneggiamento, maltrattamento e addirittura di uccisione di animali”. L’appello arriva dalla consigliera comunale di Pordenone, con delega al Benessere animale, Alessandra Marchi, dopo le ripetute segnalazioni che in città qualcuno vorrebbe che i volatili non nidificassero. “Non si tratta tanto di monitorare la situazione in centro, dove i commercianti continuano a mostrare grande sensibilità ed attenzione nei confronti delle rondini – sottolinea Marchi – quanto quella che, invece, si verifica puntualmente nei pressi di abitazioni private o condomini. Perché siamo di fronte a gesti di incivili che, non tollerando la sporco provocato dalle rondini un mese all’anno, attraverso comportamenti barbari provano a sbarazzarsi di questi volatili importantissimi per il funzionamento dell’ecosistema”.

La buona notizia, al di là di tutto, è che le rondini sono tornate in città. L’ultimo censimento ha individuato quindici nidi, contro i quattro dello scorso anno. E pensare che cinque anni fa ne erano stati rilevati quaranta.

Appellandosi al buon senso dei cittadini, la consigliera Marchi ha proposto non soltanto azioni nei confronti dei commercianti del centro, impegnati quasi in una quotidiana attività di pulizia del guano prodotto dai volatili, ma anche l’introduzione di nidi artificiali.