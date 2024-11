Tornata la neve a Sappada

Brusco peggioramento delle condizioni del tempo su gran parte della regione con le prime nevicate in montagna e freddo intenso anche in pianura.

Le prime nevicate sono arrivate nel pomeriggio sulle cime delle montagne più alte per scendere via via a quote più basse.

Innevate anche le località turistiche e sciistiche – qui siamo a Sappada – dove si è ricreata la suggestione tipica invernale.

Al momento non vengono segnalate difficoltà nella circolazione stradale che avviene con regolarità su tutta la rete regionale.