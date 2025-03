Tornato libero lo sciacallo investito da una macchina

E’ stato liberato nella zona di Doberdò del Lago, non lontano da dove qualche settimana fa era stato recuperato gravemente ferito in seguito ad un investimento, un giovane sciacallo dorato soccorso e curato dagli operatori del Centro Recupero Fauna Selvatica di Terranova di San Canzian d’Isonzo. “Abbiamo fatto il possibile per stabilizzarlo e garantirgli le cure necessarie – raccontano dal centro – grazie alla preziosa collaborazione con il dottor Stefano Pesaro e la sua equipe dell’Università di Udine, che hanno seguito il caso con grande professionalità: siamo così riusciti a monitorare attentamente le sue condizioni e a fornirgli le migliori cure possibili”. L’animale, dopo alcune settimane di riabilitazione, come si può vedere dalle immagini è potuto quindi tornare a correre in mezzo al suo habitat naturale. “E’ una liberazione che ci riempie di gioia – concludono gli operatori del Centro di Terranova – e che conferma l’importanza del lavoro di squadra per la tutela della fauna selvatica”.