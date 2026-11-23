Al Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, il laboratorio “Il Torre che vorrei” ha riunito amministrazioni, associazioni e cittadini per discutere le priorità del Contratto di Fiume del Torre.

“Il nostro obiettivo è arrivare tra la fine di quest’anno e i primissimi del prossimo anno a firmare la dichiarazione di intenti”, spiega Eleonora Meloni, assessora all’Ambiente del Comune di Udine. “Dai primi questionari di Comuni e associazioni l’elemento prioritario è la messa in sicurezza. Ma il Contratto di Fiume è anche valorizzazione culturale, storica e turistica”.

Udine è capofila delle 21 amministrazioni coinvolte, tra cui alcuni Comuni del Goriziano. Il questionario online rivolto ai cittadini resta aperto fino al 15 dicembre.

“Anche a valle ci sono problemi di esondazione”, ricorda Meloni, richiamando l’alluvione del 17 novembre 2025 nel Goriziano. “È giusto che tutti i Comuni che desiderano avviare questo percorso ragionino insieme”.

“Il fiume non è solo il corso d’acqua. È la comunità, è lo sviluppo territoriale, la tutela ambientale, lo sviluppo turistico”, aggiunge Elsa Merlino, vicepresidente dei Guardiani del Torre.