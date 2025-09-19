Torsa capitale dell’inclusione: musica e creatività per bambini e famiglie

La musica come ponte, la creatività come strumento di crescita, la comunità come casa.

Con questo spirito, l’Associazione Culturale Ziqqurat APS presenta Con..tatto – Percorsi educativi in punta di piedi, un innovativo progetto che mette al centro bambini e ragazzi con disabilità, autismo e neuro divergenze, creando spazi inclusivi in cui sentirsi accolti, esprimersi e crescere insieme.

L’evento inaugurale di domenica 21 settembre, dalle ore 10.00, sarà una mattinata di musica, testimonianze e condivisione, aperta a famiglie, scuole, educatori e a tutta la comunità. Un’occasione unica per scoprire da vicino le attività del progetto, conoscere i professionisti coinvolti e immergersi in un racconto corale fatto di storie di crescita, resilienza e possibilità.

Nel Medio e Basso Friuli, le famiglie con figli con bisogni educativi speciali spesso devono spostarsi lontano da casa per trovare servizi adeguati. Ziqqurat APS ha scelto di colmare questo vuoto, trasformando la propria sede in un hub culturale ed educativo che unisce musica, musicoterapia, sostegno scolastico e laboratori creativi. Un approccio che non guarda solo alle difficoltà, ma valorizza le risorse individuali, promuove autonomia e rafforza i legami tra pari, famiglie e comunità.

Cosa troverai all’evento

● Presentazione ufficiale del progetto e dei suoi percorsi: musicoterapia, didattica musicale speciale, laboratori creativi ed espressivi, sostegno educativo personalizzato e attività per le famiglie.

● Dimostrazioni interattive: per sperimentare in prima persona come la musica diventa linguaggio universale.

● Video-testimonianze e storie di bambini, ragazzi e genitori che hanno già intrapreso percorsi educativi inclusivi.

● Spazio di confronto e networking per famiglie, insegnanti, educatori e operatori del territorio.

Opportunità di sostegno economico per le famiglie

Si sottolinea che le famiglie coinvolte possono beneficiare di due importanti strumenti di sostegno attivati dalla Regione Friuli Venezia Giulia: