Torsa capitale dell’inclusione: musica e creatività per bambini e famiglie

La musica come ponte, la creatività come strumento di crescita, la comunità come casa.
Con questo spirito, l’Associazione Culturale Ziqqurat APS presenta Con..tatto – Percorsi educativi in punta di piedi, un innovativo progetto che mette al centro bambini e ragazzi con disabilità, autismo e neuro divergenze, creando spazi inclusivi in cui sentirsi accolti, esprimersi e crescere insieme.
L’evento inaugurale di domenica 21 settembre, dalle ore 10.00, sarà una mattinata di musica, testimonianze e condivisione, aperta a famiglie, scuole, educatori e a tutta la comunità. Un’occasione unica per scoprire da vicino le attività del progetto, conoscere i professionisti coinvolti e immergersi in un racconto corale fatto di storie di crescita, resilienza e possibilità.
Nel Medio e Basso Friuli, le famiglie con figli con bisogni educativi speciali spesso devono spostarsi lontano da casa per trovare servizi adeguati. Ziqqurat APS ha scelto di colmare questo vuoto, trasformando la propria sede in un hub culturale ed educativo che unisce musica, musicoterapia, sostegno scolastico e laboratori creativi. Un approccio che non guarda solo alle difficoltà, ma valorizza le risorse individuali, promuove autonomia e rafforza i legami tra pari, famiglie e comunità.
Cosa troverai all’evento
● Presentazione ufficiale del progetto e dei suoi percorsi: musicoterapia, didattica musicale speciale, laboratori creativi ed espressivi, sostegno educativo personalizzato e attività per le famiglie.
● Dimostrazioni interattive: per sperimentare in prima persona come la musica diventa linguaggio universale.
● Video-testimonianze e storie di bambini, ragazzi e genitori che hanno già intrapreso percorsi educativi inclusivi.
● Spazio di confronto e networking per famiglie, insegnanti, educatori e operatori del territorio.
Opportunità di sostegno economico per le famiglie
Si sottolinea che le famiglie coinvolte possono beneficiare di due importanti strumenti di sostegno attivati dalla Regione Friuli Venezia Giulia:
- Dote Famiglia 2025
Un contributo annuale pari a 500 € per figlio minore, più 100 € aggiuntivi forfetari non rendicontabili per ogni minore, e una maggiorazione una tantum di 100 € se nel nucleo è presente una persona con disabilità disabilita.regione.fvg.itpfo.comunitafvg.it+12Regione Friuli Venezia Giulia+12giovanifvg.it+12.
Le domande possono essere presentate da 1° aprile a 31 dicembre 2025, per spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre Regione Friuli Venezia Giulia+2friulioggi.it+2.
- Fondo per l’Autonomia Possibile (FAP)
Si tratta di un intervento economico destinato alle persone non autosufficienti – inclusi minori con disabilità – strutturato in svariate modalità: Assegno per l’Autonomia (APA), Contributo per l’Aiuto Familiare (CAF), Sostegno alla Vita Indipendente (SVI), Sostegno a progetti per minori (SPM), Assegno per Gravissima Disabilità (AGD) giovanifvg.it+15disabilita.regione.fvg.it+15AISLA+15.
L’accesso avviene tramite i Servizi Sociali comunali, i Distretti sanitari o il Punto Unico di Accesso (PUA), che valutano le situazioni e attivano il contributo nel quadro di un progetto personalizzato disabilita.regione.fvg.it+2AISLA+2.