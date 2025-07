Tour, Milan sempre in verde. E nel 2028 la corsa potrebbe transitare in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La vetta della classifica a punti del Tour de France resta saldamente nelle mani di Jonathan Milan dopo la 14esima tappa. Il velocista della Lidl-Trek ha conquistato un traguardo volante nella parte iniziale della Pau-Luchon-Superbagneres assicurandosi così altri 20 punti in classifica, portandosi a quota 251 e allungando nei confronti di Tadej Pogacar, che con il secondo posto nella tappa vinta dall’olandese Arensman si aggiudica solo 3 punti non andando oltre i 206 nella generale. Ma la sfida tra il campione friulano e quello sloveno, che mantiene la maglia gialla, potrebbe riproporsi in ottica-Tour anche sulle strade friulane. La Slovenia infatti si è candidata ad ospitare la partenza della Grande Boucle nel 2028, ed una delle ipotesi sul tavolo è che la carovana della principale competizione a tappe del mondo ciclistico possa transitare sullo stesso percorso che quest’anno ha visto arrivare in piazza Transalpina il Giro d’Italia. Per ora è un sogno, ma non così lontano dal poter diventare realtà. Il Comune di Nova Gorica, infatti, ci crede: “Abbiamo dimostrato più volte – sottolinea in una nota – di saper organizzare grandi e risonanti eventi sportivi nelle nostra città, come il traguardo della 14a tappa dell’ultima edizione del Giro a maggio di quest’anno. Inoltre – conclude – i nostri tifosi sono eccellenti e accoglienti”.