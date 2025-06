Corriere in partenza ogni ora per raggiungere Lignano e Grado

Da domenica 8 giugno 2025, con la partenza dell’orario estivo, prende il via una nuova fase del servizio di mobilità extraurbana nel territorio che collega Udine a Lignano e Grado, grazie a un progetto di mobilità completamente ripensato per offrire più interconnessioni e un miglior servizio negli spostamenti tra città, costa e territorio.

Il nuovo assetto delle linee prevede: corse dirette e più frequenti: collegamenti ogni ora per raggiungere Lignano e Grado; connessioni ottimizzate con i principali nodi ferroviari e intermodali, tra cui Palmanova, Cervignano e Latisana; maggiore copertura oraria, con servizi attivi per tutta la giornata per viaggiare con più flessibilità; orari regolari e facili da ricordare; migliore accessibilità ai principali luoghi di interesse, dal mare alle città, fino agli ospedali.

Oltre alle frequenti linee dirette tra Udine e Grado e Lignano, presso i nodi di interscambio di Palmanova, Cervignano, Latisana, San Giorgio di Nogaro e Mortegliano sarà possibile accedere facilmente ai collegamenti per tutto il territorio.



Le linee dirette:

Per / da Grado:

Linea 400: UDINE – PALMANOVA – CERVIGNANO – GRADO

Linea 410 Bicibus: UDINE – PALMANOVA – AQUILEIA – GRADO

Linea 324: CIVIDALE – MANZANO – CORMONS – GRADO

Per / da Lignano:

Linea 500: UDINE – MUZZANA – LATISANA – LIGNANO

Linea 520 Bicibus: UDINE – LATISANA – LIGNANO

Linea 490: LIGNANO – BIBIONE

Linea 221: S. DANIELE – FLAIBANO – CODROIPO – LIGNANO

Linea 222: RAGOGNA – S. DANIELE – S. ODORICO – CODROIPO – LIGNANO

Linea 223: OSOPPO – MORUZZO – S. VITO DI FAGAGNA – CODROIPO – LIGNANO

Linea 152: VILLA SANTINA – TOLMEZZO – GEMONA – UDINE – LIGNANO

A titolo di esempio, nel nodo di Palmanova, sarà possibile usufruire di circa 50 collegamenti al giorno con l’ospedale di jalmicco. Gli interscambi garantiscono collegamenti con Cervignano, Manzano, Pavia di Udine e Percoto; San Vito al Torre e Gradisca d’Isonzo, Ruda e Fiumicello, Gonars, San Giorgio e Marano, Cividale e Lignano, oltre ai collegamenti ferroviari sulla linea Trieste-Cervignano_Udine-Tarvisio.