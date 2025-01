Tpl, dalla Regione 5 milioni per centri d’interscambio e nuove fermate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Regione ha stanziato 5 milioni di euro per realizzare nuovi centri di interscambio modale e fermate extraurbane per il bus. Lo ha annunciato l’assessore assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante. In particolare, 3,2 milioni serviranno per i centri intermodali, che favoriscono lo scambio tra bicicletta, autobus. Sette i Comuni finanziati: Maniago, Cividale, San Daniele e Palmanova (con oltre mezzo milione di euro ciascuno), Tarcento (386mila), San Giorgio di Nogaro (324mila) e Cormons (288mila). Altri 1,8 milioni di euro, suddivisi tra 51 Comuni, serviranno per realizzare fermate del servizio extraurbano di Trasporto pubblico locale regionale.