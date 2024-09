Tpl FVG, in arrivo 77 autobus elettrici

Un investimento da quasi 43 milioni di euro per il Trasporto pubblico locale del FVG. Nei prossimi 9 anni saranno acquistati 77 autobus ecologici di ultima generazione che contribuiranno a ridurre di molto le emissioni inquinanti nel territorio regionale. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, dopo l’approvazione della delibera in Giunta regionale. I fondi sono stati individuati con la rimodulazione delle modalità di utilizzo delle risorse economiche relative al rinnovo del parco mezzi del Trasporto pubblico locale del Fvg.

Entrando nei dettaglio, al Friuli orientale sono destinati complessivamente 27 mezzi (15 a idrogeno, 3 elettrici e 9 a metano), per il territorio del Friuli occidentale è prevista l’introduzione di 27 bus a metano nelle linee extra-urbane, mentre per l’ambito di Trieste saranno acquistati 23 bus elettrici.