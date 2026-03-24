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Cronaca

Tpl, rinnovati collegamenti treno/bus tra Gorizia e Nova Gorica

Redazione
Autore: Redazione

Nel solco di quanto avvenuto per GO2025!, Gorizia e Nova Gorica continueranno ad essere connesse via bus e treno. Da febbraio a dicembre 2025 sono stati trasportati 83 mila passeggeri sul solo servizio urbano transfrontaliero.

Risultati definiti molto positivi dall’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, intervenuta oggi in municipio a Gorizia alla conferenza stampa di presentazione del rinnovo dell’accordo per i collegamenti tra il capoluogo isontino e e Nova Gorica. Alla presenza dei sindaci delle due località Rodolfo Ziberna e Samo Turel, Amirante ha evidenziato come l’obiettivo della Regione sia quello di consolidare nel tempo servizi capaci di favorire l’integrazione tra territori transfrontalieri.

E’ garantita la prosecuzione del servizio avviato lo scorso anno anche per tutto il 2026. Per quanto riguarda il collegamento ferroviario, nei fine settimana sarà attiva la tratta Venezia-Mestre-Treviso-Pordenone-Udine-Gorizia-Nova Gorica, con due coppie di treni.

Sul fronte del trasporto urbano, dal 1° aprile 2026 sarà attiva una linea TPL giornaliera tra Gorizia e Nova Gorica gestita Tpl Fvg e dall’operatore sloveno Nomago che collegherà la stazione di Gorizia Centrale e il nuovo terminal dei servizi TPL urbani ed extraurbani attraverso il centro di Gorizia con la Stazione transalpina e centro di Nova Gorica con la relativa autostazione.

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