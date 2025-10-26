Tra fusa e coccole, riaperto il Cat Café di Martignacco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tra le fusa dei suoi 5 gatti, ha riaperto i battenti a Martignacco uno dei primi ‘salotti felini’ aperti in Friuli.

Questa mattina, sotto una nuova gestione, ha ripreso vita il Cat Café di Martignacco, il locale dedicato a vivere in serenità una colazione o uno spuntino, accarezzando i mici che animano il locale.

L’attività di via Cividina, chiusa lo scorso autunno, prosegue il progetto avviato nel 2016 da Loredana Barichello (poi proseguito con Aurora Mari), dove i gatti, vaccinati, microchippati e in attesa di adozione, sono liberi di muoversi, dormire, giocare e farsi coccolare dai clienti.

Proprio per la sicurezza dei 4 micetti, il primo giorno di attività è avvenuta su prenotazione per permettere ai mici di ambientarsi. L’apertura libera al pubblico, invece, è prevista per venerdì prossimo.

Le regole da seguire sono semplici: non dare da mangiare ai pelosetti, non prenderli in braccio forzatamente, non accedere con altri animali se non in trasportino. Graffiata assicurata per chi non rispetta queste 3 semplici indicazioni, suggerisce un cartello.

Lo staff è composto dalla gestrice Federica Mascia, dall’aiutante/sorella Silvia e dalla social media manager Ross.