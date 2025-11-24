Tra gli angeli del fango a Versa anche i ragazzi di Civiform

Tra gli angeli del fango che in questi giorni stanno aiutando la popolazione di Versa a risollevarsi dall’alluvione ci sono anche alcuni giovani ospiti della comunità Civiform di Cividale del Friuli, che sabato e domenica hanno fornito le loro braccia ed energie a chi aveva bisogno di un aiuto concreto per ripulire strade e case. Spinti dalla volontà di dare una mano a chi aveva perso tutto, non hanno esitato a indossare stivali e abiti da lavoro per essere sul campo a fornire sostegno ai cittadini alluvionati.