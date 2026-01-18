Tra il 23 ed il 25 gennaio la fiaccola olimpica in regione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli Venezia Giulia sarà la ventesima ed ultima regione in Italia ad ospitare il passaggio della fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026. Lo farà a partire da venerdì 23 gennaio, quando la torcia lascerà il Veneto per ripartire da Aquileia, prima tappa del percorso nella nostra regione. Da cronoprogramma la città romana ospiterà il simbolo olimpico tra le 14.47 e le 15.47: il tragitto della fiamma prevede poi i passaggi tra Ronchi dei Legionari, Monfalcone ed infine, nel tardo pomeriggio, l’approdo a Trieste.

Il giorno dopo, sabato 24, la fiaccola ripartirà alle 10.46 da un luogo altamente significativo sotto il profilo della pace e dell’amicizia come Gorizia, già capitale europea della cultura assieme a Nova Gorica, con l’atteso transito anche nel cuore pulsante di Go2025, piazza della Transalpina. Da lì poi il percorso porterà i tedofori verso Gradisca ed i luoghi della Grande Guerra, ossia Sagrado, Fogliano ed il Sacrario di Redipuglia, dove l’arrivo è previsto entro le 13.30. Nel pomeriggio poi sarà la volta di Palmanova, attorno alle 15, Cividale, attorno alle 16.30, ed infine Udine, dove si giungerà poco dopo le 17.30.

Domenica 26 alle 10.46 la ripartenza da Pordenone, ultima tappa regionale prima del ritorno in Veneto a Conegliano.