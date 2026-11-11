Tra le prime scuole evacuate quelle del Medio Friuli

Aule svuotate e bambini accompagnati al palazzetto dello sport in attesa dei genitori. È successo questa mattina a Codroipo, tra i primi comuni della regione dove sono state fatte evacuare le scuole subito dopo l’arrivo della mail di minacce. Il provvedimento ha interessato sia i plessi dell’istituto comprensivo sia le superiori.

“Per motivi di sicurezza, insieme alla Questura e alla Prefettura, è stato deciso di evacuare gli edifici”, ha spiegato il sindaco Guido Nardini.

Alcuni studenti sono rimasti inizialmente all’aperto, nel giardino della scuola. Per i più piccoli è stato riattivato il trasporto scolastico per consentire il rientro a casa.