Educare alla consapevolezza digitale per proteggere bambini e adolescenti dai rischi dei social media. Con questo obiettivo, il Comune di Campoformido ospiterà giovedì 14 marzo 2025 alle ore 18.00, organizzato in collaborazione con DITEDI Cluster ICT del Friuli Venezia Giulia, presso la Sala Polifunzionale Angelo Geatti in Largo Municipio, 12, l’incontro pubblico “Tra like e realtà: genitori e figli nell’era digitale”, con l’esperto di cybersecurity Ettore Guarnaccia.

L’evento, rivolto principalmente ai genitori, si propone come momento formativo e di riflessione sull’utilizzo responsabile e sicuro dei social network da parte dei più giovani. Ettore Guarnaccia, noto autore e divulgatore specializzato in sicurezza informatica e protezione dei minori online, fornirà strumenti pratici e consigli utili per riconoscere e prevenire i rischi legati all’uso non consapevole degli smartphone e delle piattaforme social.

Secondo recenti dati ISTAT, oltre il 75% degli adolescenti italiani trascorre più di quattro ore al giorno online, spesso senza la supervisione degli adulti. L’incontro mira dunque a sensibilizzare i genitori sull’importanza del dialogo con i propri figli e sulla necessità di accompagnarli verso un utilizzo più maturo e sicuro del web.

L’amministrazione comunale invita caldamente le famiglie a partecipare a questo importante momento per costruire insieme una comunità più sicura e consapevole. Il sindaco Massimiliano Petri sottolinea l’importanza dell’evento: «Informarsi e acquisire consapevolezza è fondamentale per le nostre famiglie, specialmente in un’epoca in cui i social media acquisiscono un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana dei nostri giovani»

Al mattino dello stesso giorno, l’Amministrazione comunale di Campoformido, in collaborazione con quella di Pozzuolo del Friuli, organizza un evento interattivo riservato agli studenti presso l’Auditorium delle scuole medie di Pozzuolo, sempre con la partecipazione di Ettore Guarnaccia, per coinvolgere direttamente i ragazzi sulla consapevolezza digitale.

L’appuntamento serale, a ingresso gratuito, fa parte del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e finanziato dall’Unione Europea tramite il programma NextGeneration EU (PNRR misura 1.7.2.).

La partecipazione è libera previa registrazione obbligatoria fino ad esaurimento posti sul sito https://bit.ly/campoformido-guarnaccia

A Campoformido è inoltre disponibile ogni venerdì dalle 10.30 alle 12.30 uno sportello di facilitazione digitale presso il Municipio, per fornire assistenza diretta ai cittadini sulle tematiche digitali.