Tra tre giorni Udine entrerà nella storia, in arrivo 11mila tifosi da Parigi e Londra

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine si prepara all’evento degli eventi. A tre giorni dalla sfida PSG-Tottenham, che porterà lo Stadio Friuli nelle case di tutto il mondo, il capoluogo friulano è in fermento e si prepara alle novità che entreranno in vigore all’inizio della prossima settimana: dall’installazione dei due punti di incontro per i supporter, alle modifiche alla circolazione; dall’ordinanza per limitare alcol, vetro e lattine, all’Uefa Fan festival che sarà inaugurato martedì 12 agosto in piazza Libertà.

Per gestire l’arrivo degli oltre 11mila tifosi stranieri – 6 mila 600 quelli parigini e 4 mila 700 quelli londinesi, sono stati predisposti divieti di sosta e transito in vie strategiche. Dalle 6 di domani alle 12 di giovedì, in aree limitrofe allo stadio e nelle zone dei due Fan Meeting Point (Primo Maggio per il Tottenham e parco Moretti per il Paris Saint-Germain) entreranno in vigore divieti di sosta e transito. Ma ulteriori restrizioni e divieti di posteggio interesseranno anche le vie che saranno occupate dai cortei dei tifosi diretti allo stadio nel giorno del match, come in piazzale XXVI Luglio, dove troveranno posto le navette per il trasporto dei tifosi ai Rizzi.

Sul fronte dell’ordine pubblico, l’ordinanza per contenere l’abuso di alcol entrerà in vigore martedì 12 agosto e resterà in vigore fino alle 6 di giovedì. Nell’ampia area attorno allo stadio, inclusi Rizzi, Villaggio del Sole e Parco del Cormor, sarà vietata la somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica. Nel resto del Comune di Udine, bar e locali potranno servire solo bevande con gradazione alcolica pari o inferiore a 5°, escludendo quindi vini, superalcolici, grappe e cocktail. Sarà inoltre vietata la vendita per asporto in bottiglie di vetro e lattine.

Proprio per questo, il Comune sta valutando di emettere un nuovo provvedimento per permettere l’installazione di spine da birra nei dehors e agevolare in questo modo la mescita ai clienti. L’ipotesi è stata lanciata dal vice sindaco Alessandro Venanzi che nelle prossime ore la sottoporrà alla Prefettura. La sua idea è quella di mettere i locali nelle migliori condizioni per lavorare meglio.