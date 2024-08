Porta di casa aperta e tracce di sangue: è giallo a San Quirino

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si sarebbe trattato di un allontanamento volontario. Dettato, forse, dall’intenzione di cambiare vita. Nulla, almeno per adesso, che faccia presagire ad un qualcosa di diverso.

Ne sono convinti gli investigatori, che proprio in queste ore stanno facendo luce sulla misteriora scomparsa di James David Lowri, il 46enne nativo di Vicenza, residente in via della Chiesa, a Sedrano di San Quirino, di cui si sono perse le tracce lunedì sera. Oggi il suo furgone, con il quale si era allontanato lunedì pomeriggio, alle 14.30, è stato trovato a Cordenons nel parcheggio della piscina comunale di via Cortina.

Lunedì l’uomo sarebbe dovuto andare a prendere la compagna – una donna di origini sarde – in aeroporto, di rientro da una breve vacanza proprio nell’isola.

All’aeroporto l’uomo, però, non è mai arrivato. E tanto meno ha mai risposto alle numerose telefonate sul suo telefono cellulare.

La compagna, una volta arrivata a casa accompagnata da un familiare, ha trovato la porta spalancata e alcune tracce di sangue a terra. Ma di lui nemmeno l’ombra.

Sono quindi scattati gli accertamenti e le ricerche, da parte dei carabinieri, che al momento hanno dato esito negativo.

Difficile ipotizzare che l’uomo abbia avuto un diverbio, finito con una colluttazione, con qualcuno. E’ verosimile immaginare, invece, che quelle tracce ematiche al pianterreno della villetta di via della Chiesa siano riconducibili a dei piccoli tagli che lui potrebbe essere provocato accidentalmente.

Alto un metro e 85, Lowri, carnagione chiara, capelli castani corti e occhi castani, ha molti tatuaggi tra i quali un crocifisso sul petto e una croce sulla schiena.

Come atto dovuto, intanto, la Procura di Pordenone ha disposto il sequestro penale dell’immobile. In attesa che sulla vicenda possa essere fatta maggiore chiarezza.