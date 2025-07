Tracima il Meschio, allagate Fratta e Cordignano. L’appello ai prefetti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Meschio non ha perdonato. E, come sempre, a rimetterci sono stati cittadini e commercianti di Fratta e la vicina Cordignano. La piena del fiume ha rotto ieri sera gli argini nel comune della Marca, allagando poi la frazione di Caneva. Diciotto gli interventi della protezione civile ma, fortunatamente, i danni sono stati limitati.

Diversa invece la situazione a Cordignano dove oggi, passeggiando per le vie del centro, era percepibile la disperazione negli occhi di numerosi commercianti. Alcuni – come i titolari della Gelateria De Martin e quelli del bar Via Roma – hanno perso tutto o quasi. Una situazione addirittura peggiore rispetto a quella del 2020.

I sindaci dei due comuni invocano interventi risolutivi, perché è da tempo – troppo tempo – che quando il Meschio rompe gli argini manda sott’acqua Caneva e Cordignano. La palla ora passai ai due prefetti.