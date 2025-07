Traditi dalla scaldacollo: arrestati dai carabinieri dopo il furto

Sono stati traditi dallo scaldacollo indossato in piena canicola. Sabato scorso, due udinesi di etnia sinti, di 29 e 18 anni, sono stati arrestati dai carabinieri mentre stavano lasciando la casa derubata. E’ successo verso sera a Ciseriis di Tarcento, quando una pattuglia del Norm dei carabinieri di Cividale ha notato un uomo, che indossava zaino, cappellino e scaldacollo, salire le rampa del garage di un’abitazione. Appena visti i militari dell’arma, è tornato indietro e ha raggiunto una seconda persona. Poi hanno cercato scampo nella boscaglia dietro la casa. Dopo averli bloccati, i carabinieri hanno trovato nello zaino monili in oro e un salvadanaio contenete mille euro, oltre a guanti e cacciaviti. La padrona di casa, che stava trascorrendo fuori la serata è stata subito contattata. Rientrata, ha trovato le stanze a soqquadro e ha riconosciuto gli oggetti rubati. Il gip di Udine ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il 29enne e l’obbligo di firma per il 18enne.