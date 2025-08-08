Traffico da esodo, bollino nero sabato e rosso domenica

Fine settimana all’insegna del grande esodo estivo, con una buona notizia alla viglia: da questa mattina è stato sospeso il cantiere di riqualificazione dello spartitraffico centrale nel tratto tra Redipuglia e il Lisert della A4. Una decisione già preannunciata da Autostrade Alto Adriatico che consentirà ai veicoli in transito di continuare a circolare sulle due corsie di marcia, ma a larghezza normale, non da cantiere, e con la disponibilità della corsia di emergenza. I lavori verranno ripresi tra un mese, al termine della stagione di esodo e controesodo.

Per domani, sabato 09 agosto, è previsto un volume di traffico di circa 190 mila mezzi con “bollino nero” sulla A4 in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio, con probabili rallentamenti nel tratto a due corsie tra San Donà di Piave e Portogruaro, agli svincoli in direzione mare e in uscita alla barriera di Trieste/Lisert. In particolare è previsto il transito complessivamente di circa 45 mila veicoli in uscita a Lisert, Redipuglia e Villesse.

Domenica 10 agosto giornata da “bollino rosso” sempre in A4 e sempre in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio.

Intanto il primo fine settimana di agosto è stato archiviato, nonostante il maltempo, con traffico da record: 193mila transiti il sabato (+3% rispetto all’anno precedente) e 181mila la domenica (+11%).

I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 16 alle 22 di oggi venerdì 8 agosto, dalle 08 alle 22 di sabato e dalle 07 alle 22 di domenica.