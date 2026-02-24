Traffico di carburante, a processo 2 autotrasportatori polacchi

Il gup di Udine ha rinviato a giudizio due autotrasportatori polacchi di 55 e 48 anni accusati di aver fatto entrare nel territorio nazionale 44mila chilogrammi di carburante senza versare accise per oltre 44mila euro e quasi 20mila euro di Iva. I due uomini, difesi dall’avvocato Stefano Jacovissi, furono fermati nell’agosto 2024 a Malborghetto Valbruna mentre guidavano due autocisterne con a bordo il carburante, corredato da falsa documentazione. La prima udienza è stata fissata per metà aprile.