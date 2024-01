Traffico di cuccioli dall’Est Europeo, il pm chiede 30 anni di reclusione

Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cuccioli dall’Est Europa in Italia. Due sono imputati anche del reato di truffa. Per loro il pm Andrea Gondolo ha chiesto pene per 30 anni di reclusione.

Protagoniste del processo sono sette persone, tutte di fuori regione e in particolare residenti nel Bergamasco. L’udienza è cominciata stamattina in Tribunale a Udine e in serata era ancora in corso.

Stando alle accuse, il sodalizio reperiva nell’Est Europa i cuccioli da introdurre illegalmente in Italia. Una volta entrate nel Paese, le bestiole venivano fornite di microchip e di libretti di vaccinazione da un veterinario compiacente per poi essere vendute, anche tramite annunci on-line, a persone alle quali veniva fatto credere che i cani fossero di origine italiana. Un modo, ha detto il pm durante la requisitoria, per moltiplicare il valore di mercato dei cuccioli.

Tra i traffici contestati, spicca quello relativo ai 65 cuccioli scoperti nel dicembre 2017 a Udine dalla polizia stradale di Amaro su un’autovettura. Gli animali erano stipati in ceste e cartoni, privi di acqua, cibo, ricambio d’aria e in pessime condizioni igieniche. Nei giorni successivi alla scoperta ne morirono cinque. Da qui erano partite le indagini che hanno portato al processo. GUARDA IL VIDEO