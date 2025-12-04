  • Aiello del Friuli
giovedì 4 Dicembre 2025
Traffico di farmaci dopanti nel bodybuilding, perquisizioni a Udine e Trieste

Perquisizioni in corso in FVG
Redazione
Autore: Redazione

Perquisizioni in corso anche nella nostra regione, nell’ambito di un’indagine su un traffico illecito di farmaci dopanti. Oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla procura di Savona, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nas di Torino e Genova in 40 province di tutta Italia, tra le quali anche quelle di Trieste e Udine. Destinatari dei provvedimenti sono persone gravitanti nel mondo del bodybuilding.

Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l’ausilio dei comandi dell’Arma e dei Nas territorialmente competenti, nonché del personale della sezione Cripto valute del comando carabinieri Antisofisticazione monetaria.

