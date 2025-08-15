Traffico di Ferragosto: rallentamenti in uscita verso le località balneari

Nel fine settimana di Ferragosto, il traffico sulle autostrade del Nord Est si mantiene intenso. Autostrade Alto Adriatico prevede quasi 650 mila veicoli in movimento nel weekend, con bollino giallo oggi e domenica, e bollino rosso domani, sabato 16 agosto. Oggi si stimano circa 130 mila mezzi in viaggio, soprattutto in direzione delle spiagge e di Trieste lungo la A4, con rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste/Lisert e nei pressi dei caselli di Latisana e Gemona. Flussi sostenuti anche sulla A23 in direzione Austria. In direzione Milano il traffico resta moderato. Attualmente si registrano code in uscita al Lisert e a Villesse.