Traffico e incidenti, sulla Pontebbana tre nuove rotonde

Sulla Pontebbana arrivano tre nuove rotonde. Un’arteria, la ss13, soffocata dal traffico e teatro di incidenti stradali spesso gravi. Il sindaco di Zoppola, Antonello Tius, presto vedrà realizzati manufatti che andranno a mettere in sicurezza alcuni dei punti più pericolosi.
La prima sorgerà all’intersezione con via Sile.
Le altre due, invece, sono previste all’altezza dell’ex Ideal Standard e in prossimità della zona industriale di Cusano.
Su tempistiche di realizzazione e costi, invece, non ci sono ancora certezze.