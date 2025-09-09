Traffico illecito, reperti archeologici restituiti ad Ecuador e Iran

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Reperti archeologici, privi della necessaria documentazione che ne attestasse provenienza ed esportazione, sono stati sequestrati dai carabinieri di Udine e restituiti alle ambasciate di Iran ed Ecuador.

I militari del Nucleo tutela patrimonio culturale, per quanto riguarda l’Iran, hanno trovato nelle disponibilità di un collezionista friulano vasellame di pregio appartenente ad epoche diverse, che l’uomo aveva acquistato nel mercato nero. Tra i beni restituiti all’ambasciata anche una grande brocca in ceramica: era stata acquistata da un uomo della provincia di Trento, probabilmente ignaro del valore, dal momento che risale all’età del ferro e frutto di scavi clandestini compiuti. Dopo la sua morte, era stata ereditata dal figlio.

Nelle disponibilità di un collezionista anche reperti ecuadoriani. Di grande valore storico, risalgono ad un’epoca compresa tra il 300 e l’800 dopo Cristo.

Non è finita perché, al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Udine, sono stati sequestrati anche 53 pregiati vasi cinesi.