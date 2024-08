Altra giornata di traffico intenso sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia. Bollino rosso tra A4 e A23, con rallentamenti lungo tutta la rete. Code a tratti si registrano in particolare nel tratto interessato dal cantiere della terza corsia in A4, tra Latisana e San Stino di Livenza, mentre particolare attenzione è posta ai caselli da e verso il mare, come proprio Latisana e il Lisert. Traffico intenso anche in A23 verso Tarvisio, con code a tratti tra Udine e Gemona in direzione nord.