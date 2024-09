Traffico internazionale di droga: due detenuti in carcere a Tolmezzo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state notificate oggi ad altrettanti detenuti nel penitenziario di Tolmezzo. Sono state emesse dal gip del tribunale di Catania nei confronti di Rocco Ferrara e Salvuccio Lombardo, di 46 e 30 anni.

Entrambi sono ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso con altre persone, dei reati di traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della transnazionalità.

Ad eseguire i provvedimenti sono stati i finanzieri del comando provinciale di Catania, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura distrettuale siciliana.

Gli approfondimenti effettuati dalle Fiamme Gialle hanno consentito di delineare la struttura di due distinte consorterie criminali che, con collaudati e consolidati stratagemmi, avrebbero importato in Italia ed esportato verso Malta sostanze stupefacenti e psicotrope.

Rocco Ferrara, che si trova appunto nel carcere di Tolmezzo, si sarebbe occupato direttamente dell’approvvigionamento, anche attraverso l’importazione dalla Spagna, di cocaina, hashish e marijuana. Avrebbe inoltre fornito il denaro necessario per l’acquisto delle partite di droga.

In questo contesto sono emersi rapporti d’affari del sodalizio anche con Salvuccio Lombardo, anche lui detenuto a Tolmezzo, condannato per intraneità al clan Cappello-Bonaccorsi: sarebbe risultato uno degli investitori in relazione ad alcuni carichi di marijuana.