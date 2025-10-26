  • Aiello del Friuli
Traffico pedonale, Palazzo D’Aronco mette in sicurezza via Martignacco

. Attorno al cavalcavia Sandro Pertini sono in programma il rifacimento dei marciapiedi, la riorganizzazione degli attraversamenti pedonali e miglioramento dell’illuminazione pubblica
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Palazzo D’Aronco mette in sicurezza via Martignacco. Il Comune di Udine ha approvato il Documento di Fattibilità che porterà alla realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali tra piazzale Diacono e il cavalcavia dell’ospedale. L’intervento, del valore di 350mila euro, prevede l’adeguamento dei marciapiedi, nuove rampe di raccordo e percorsi tattilo-plantari per non vedenti, oltre alla predisposizione per attraversamenti pedonali luminosi. Nell’area del Canale Ledra, all’intersezione con via Malborghetto, sarà ampliata la piattaforma della fermata dell’autobus. Sarà inoltre realizzato un percorso pedonale di collegamento con via Passons, sfruttando il ponte esistente. Attorno al cavalcavia Sandro Pertini sono in programma il rifacimento dei marciapiedi, la riorganizzazione degli attraversamenti pedonali e miglioramento dell’illuminazione pubblica. “Si tratta – spiega l’assessore alla Mobilità Ivano Marchiol – di un progetto che rientra in una visione più ampia di città sostenibile e inclusiva”.

