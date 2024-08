Ponte di Ferragosto in autostrada, tra esodo e primo controesodo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il ponte di Ferragosto sarà segnato da un traffico intenso sulle autostrade, con tre giornate da bollino rosso e una da bollino nero, in particolare lungo la A4 in direzione Venezia. Mercoledì 14, venerdì 16 e domenica 18 agosto sono previste giornate critiche, con flussi intensi di veicoli sia in uscita che in rientro dalle località di villeggiatura. Sabato 17 agosto, però, sarà la giornata più critica, con il primo vero controesodo che potrebbe portare a lunghe code e rallentamenti significativi.

Le previsioni di Autostrade Alto Adriatico indicano che il traffico inizierà a intensificarsi già da mercoledì 14 agosto, in particolare nel pomeriggio, lungo la A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste, a causa delle ultime partenze prima di Ferragosto.

Venerdì 16 agosto sarà il giorno in cui si mescoleranno i flussi del controesodo con quelli diretti verso le località balneari. In particolare, sulla A4 in direzione Venezia, potrebbero verificarsi code a tratti, soprattutto al mattino e al pomeriggio, all’ingresso della barriera di Trieste/Lisert e nel tratto a due corsie tra Portogruaro e San Donà di Piave.

Sabato 17 agosto è previsto il picco di traffico, con una giornata da bollino nero lungo la A4. Le stime, basate sui dati provvisori, indicano che il traffico potrebbe raggiungere volumi di circa 180 mila veicoli, con particolare attenzione alla barriera del Lisert, dove sono attese circa 27 mila auto in arrivo da Slovenia, Croazia e altri paesi dell’Est Europa. Se le code dovessero diventare troppo lunghe, potrebbe essere attivato un protocollo transfrontaliero che devierà il traffico su un percorso alternativo attraverso Gorizia, in accordo con le autostrade slovene e italiane.

L’ultima giornata critica sarà domenica 18 agosto, con circa 170 mila transiti previsti lungo la A4 in direzione Venezia. Il bollino rosso accompagnerà la giornata, segnando la conclusione di un fine settimana particolarmente difficile per il traffico autostradale.

Per i mezzi pesanti, il divieto di circolazione sarà in vigore dalle 7 alle 22 di giovedì 15 agosto, dalle 8 alle 16 di sabato 17 agosto e dalle 7 alle 22 di domenica 18 agosto.