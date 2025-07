Traffico sulla A4, attese code e rallentamenti verso le spiagge

L’avvio dei saldi estivi (sabato 5), il concerto del cantante Lazza a Lignano Sabbiadoro nella stessa giornata e l’esibizione delle Frecce Tricolori sempre sul litorale friulano (domenica 6) influiranno sull’andamento dei transiti nel fine settimana.

In base ai dati storici e alle variazioni percentuali registrate lo scorso weekend, si prevede che nel solo casello di Latisana tra entrate e uscite transiteranno circa 65 mila veicoli tra sabato e domenica (per effetto anche dei due eventi in programma a Lignano); a San Donà di Piave più di 40 mila, a Palmanova quasi 30 mila (tra ingressi e uscite verso le località turistiche e i grandi centri commerciali).

Sempre in base ai dati storici delle code registrate (quelle che determinano i cosiddetti “bollini”) si prevede che sabato sarà la giornata a maggiore intensità di traffico (e quindi maggiori probabilità di code in particolare al mattino sulla Tangenziale di Mestre e sulla A4 anche al pomeriggio in direzione Trieste) con il passaggio di più di 180 mila veicoli lungo la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico.

Stessi numeri anche nella giornata di domenica, quando però il traffico si diramerà in più direzioni e soprattutto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti avrà una durata oraria più lunga. Saranno comunque probabili code e rallentamenti in corrispondenza degli svincoli direzione mare. Proprio le ultime domeniche hanno fatto registrare incrementi di transito significativi (+4% domenica 30 rispetto all’omologa giornata del 2024 con 179 mila passaggi rispetto ai 171 mila dell’anno precedente). Su questo dato hanno influito anche le uscite a Latisana (+42% con 17 mila transiti rispetto ai 12 mila del 2024).

Proprio per questi motivi Autostrade Alto Adriatico ha rafforzato il personale a disposizione già in questa prima parte della stagione (visti i numeri in crescita), domenica compresa. Si tratta di circa 300 operatori e tecnici tra esattori, ausiliari, personale del centro radio informativo, tecnici di impianti e dei servizi manutentivi e assistenti ai piazzali, che saranno in servizio tra sabato e domenica.

I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 08 alle 16 di sabato e dalle 07 alle 22 di domenica.