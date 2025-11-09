Tragedia a Ovaro, morto in un incidente stradale un uomo di 55 anni di Lauco

GUARDA IL VIDEO Incidente mortale ieri sera in Carnia. Enea De Campo, 55 anni di Lauco, è caduto mentre viaggiava in sella alla propria motocicletta e ha perso la vita. E’ accaduto attorno alle 18 in Comune di Ovaro, vicino al ponte sul torrente Degano.

Stando alle prime ricostruzioni, il motociclista stava percorrendo la strada regionale 355 della Val Degano, in direzione di Villa Santina, quando ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito contro il guard rail. L’uomo è rovinato sull’asfalto ed è stato travolto da un furgone che sopraggiungeva proprio in quel momento.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Tolmezzo e Rigolato, sono giunti i sanitari e l’elisoccorso, ma i prolungati tentativi di rianimare il 55enne non hanno avuto successo. Le due persone a bordo del furgone, una donna e un uomo, sono state accompagnate all’ospedale di Tolmezzo in condizioni non gravi.

La strada è rimasta chiusa per circa tre ore per consentire i rilievi. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Paluzza.

La morte di De Campo ha lasciata sgomenta la comunità di Lauco, dove l’uomo era molto conosciuto. Appassionato di parapendio, per anni aveva gestito il bar del paese accanto al municipio.