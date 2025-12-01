Tragedia del Natisone, domani a processo i tre vigili del fuoco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima udienza domani in Tribunale a Udine del processo che vede i tre vigili del fuoco accusati dell’omicidio colposo di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, travolti e uccisi dalla furia del Natisone il 31 maggio 2024.
Domani si saprà se i due processi per la tragedia, questo e quello a carico dell’infermiere della Sores cominciato a metà novembre, saranno riuniti in un unico procedimento.
Il giudice Daniele Faleschini Barnaba – presidente della sezione penale del Tribunale friulano – dovrà infatti decidere in merito alla richiesta di riunione avanzata dal pm due settimane davanti al giudice Mauro Qualizza nel primo processo. Se sarà accolta, Faleschini dovrà stabilire anche chi sarà il giudice, se lui stesso o Qualizza.
Poi la palla passerà all’avvocato Maurizio Stefanizzi, legale delle famiglie delle tre vittime. Oltre a costituirsi parte civile, cosa già ottenuta nel primo procedimento, chiederà come preannunciato l’autorizzazione a citare a giudizio i responsabili civili, ovvero l’Azienda regionale di coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia per l’infermiere e il ministero dell’Interno per i pompieri.
Un processo, quello per il Natisone che si preannuncia davvero complesso. Le persone chiamate a deporre saranno oltre 70: una cinquantina chiamata dall’accusa e una ventina dalle difese. Tra questi anche l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi.