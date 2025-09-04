Tragedia del Natisone, fissata la prima udienza per i tre vigili del fuoco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tragedia del Natisone, si terrà il due dicembre la prima udienza del secondo processo per l’omicidio colposo di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, i tre ragazzi uccisi dalla furia del fiume il 31 maggio del 2024, per il quale sono imputati tre vigili del fuoco. Il gip di Udine Mariarosa Persico ha infatti accolto la richiesta di giudizio immediato dei loro legali, gli avvocati Stefano Buonocore e Alfonso Mangoni, fissando la prima udienza davanti al giudice Daniele Faleschini Barnaba.

Con tutta probabilità, però, il procedimento si riunirà con l’altro processo, sempre sui medesimi fatti, che vede imputato un operatore della Sores. Nei mesi scorsi, infatti, il suo legale, l’avvocato Maurizio Miculan, aveva presentato richiesta di giudizio immediato, accolta dallo stesso gip, che ha fissato la prima udienza per il 17 novembre davanti al giudice Mauro Qualizza.

In sede processuale, sentite le parti, i giudici potranno decidere la riunione dei due tronconi, trattando il caso in maniera unitaria. Nei prossimi giorni i legali dei tre vigili del fuoco valuteranno la possibilità di chiedere il ricongiungimento delle posizioni.

“Ora che abbiamo le date delle udienze – spiega l’avvocato Maurizio Stefanizzi, legale delle famiglie delle vittime – ci costituiremo parte civile in entrambi i procedimento. Siamo interessati alla riunione dei processi e la chiederemo nelle sedi opportune”, conclude.