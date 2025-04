Tragedia del Natisone, fissata l’udienza preliminare

Tragedia del Natisone, si terrà il 19 settembre l’udienza preliminare davanti al gup di Udine. La data è stata decisa oggi pomeriggio dal giudice Mariarosa Persico. Il Tribunale di Udine ha inviato l’avviso di fissazione dell’udienza ai quattro indagati, tre vigili del fuoco e un operatore della Sores, per l’omicidio colposo di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, i tre ragazzi uccisi dalla furia del Natisone la scorsa primavera.

La vicenda risale al 31 maggio 2024, quando i tre giovani, tutti di nazionalità rumena, furono circondati dalle acque del fiume in piena vicino al Ponte Romano di Premariacco. Patrizia telefonò per quattro volte ai vigili del fuoco e i tre ragazzi attesero per 40 minuti i soccorsi sull’isolotto formatosi al centro del Natisone. Invano: l’elicottero che avrebbe potuto portarli i salvo arrivò tre minuti dopo che le vittime furono trascinate vie dalla corrente.

Ai quattro operatori sono contestate imperizia, negligenza e imprudenza nelle loro “condotte colpose concorrenti”, che per l’accusa causarono la morte dei tre giovani. In particolare, la Procura imputa loro il mancato rispetto dei protocolli e una serie di omissioni che ritardarono l’arrivo tempestivo dell’elicottero ‘Doppia India’, di stanza a Pasian di Prato. Il velivolo sarebbe potuto giungere sul posto nel giro di 12-13 minuti.