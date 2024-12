Tragedia del Natisone, gli indagati non si presentano in Procura

Non si sono presentati oggi in Procura a Udine i tre vigili del fuoco indagati per l’ipotesi di omicidio colposo per la morte di Cristian Molnar, Bianca Doros e Patrizia Cormos, i ragazzi rumeni travolti e uccisi il 31 maggio dalla furia del fiume Natisone. I pompieri, allora in servizio nella Sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Udine, erano stati invitati a comparire per rispondere alle domande del procuratore Massimo Lia e della titolare del fascicolo, il sostituto procuratore Letizia Puppa. Nei giorni scorsi, i loro difensori avevano anticipato che non si sarebbero presentati, in attesa di avere accesso al fascicolo per poter elaborare una linea difensiva. E domani non comparirà nemmeno il quarto indagato, l’infermiere che quel giorno era addetto alla Sores. “Ci avevano comunicato – ha detto stamani il procuratore di Udine – che non sarebbero comparsi. Ciò non comporta nulla di particolare, ne prendiamo atto e andiamo avanti”.

Dall’invito a comparire, intanto, sono emersi i quattro presunti errori da parte dei pompieri e dell’infermiere, all’origine dei ritardi nelle operazioni di salvataggio dei tre ragazzi, in particolare dell’arrivo del velivolo dell’Elisoccorso Fvg 3 minuti dopo che le vittime erano state travolte dalla furia del fiume.

Gli errori – secondo la Procura – si sono susseguiti a cominciare da quello del capoturno della Sala Operativa che, disattendendo la previsione della Procedura operativa standard adottata dal Comando dei Vigili del Fuoco per le chiamate di soccorso, non ha immediatamente disposto di chiedere alla Sores l’invio dell’elicottero più vicino al luogo della tragedia, quello di stanza a Pasian di Prato.

Secondo la Procura, ci sono poi gli errori degli altri due vigili del fuoco, che non hanno immediatamente visualizzato le coordinate geografiche del luogo in cui si trovavano i tre ragazzi. In questo modo, non hanno compreso che era necessario l’intervento di un elicottero, omettendo poi di chiedere tempestivamente il decollo di quello della Sores. Uno di loro, inoltre, ha allertato l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Venezia, ma non ha subito inserito la richiesta di missione nel sistema informatico, ritardando il decollo del velivolo, arrivato in loco 18 minuti dopo la tragedia.

L'ultimo presunto errore è ipotizzato dalla Procura nei riguardi dell'operatore della Centrale Sores che – sempre secondo l'addebito ipotizzato finora dai magistrati – non avrebbe attivato immediatamente l'elicottero della Sores.