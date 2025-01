Tragedia del Natisone, indagini agli sgoccioli

Tragedia del Natisone, gli accertamenti sono agli sgoccioli. Si dovrebbero chiudere nel giro di qualche settimana le indagini della Procura di Udine sulla morte di di Cristian Molnar, Bianca Doros e Patrizia Cormos, i ragazzi rumeni travolti e uccisi il 31 maggio dalla furia del fiume. Dopo l’avviso di chiusura, i difensori delle quattro persone indagate per omicidio colposo, tre vigili del Fuoco allora in servizio nella Sala operativa del Comando di Udine e un infermiere della Sores, potranno accedere al fascicolo del sostituto procuratore Letizia Puppa ed elaborare una strategia difensiva. Quattro i presunti errori degli indagati che, secondo la Procura udinese, avrebbero causato ai ritardi nelle operazioni di salvataggio dei tre ragazzi, in particolare dell’arrivo del velivolo dell’Elisoccorso Fvg 3 minuti dopo che le vittime erano state travolte dalle acque del Natisone.