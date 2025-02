Tragedia del Natisone, la verità in 8.000 pagine

“Quella del Natisone è una tragedia non solo per le tre vittime e per le loro famiglie, ma anche per le persone coinvolte in questo processo: saranno esposte a una tale pressione, anche mediatica, che comunque è già espiazione di una pena”. A parlare è l’avvocato Maurizio Miculan, difensore dell’infermiere della Sores indagato assieme a tre pompieri del Comando provinciale di Udine dei Vigili del Fuoco per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Ieri la Procura di Udine ha notificato l’avviso di chiusura indagini ai difensori dei quattro operatori in servizio il 31 maggio 2024, quando Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar furono travolti dalla furia del Natisone al Ponte Romano di Premariacco.

Ai quattro operatori sono contestate imperizia, negligenza e imprudenza nelle loro “condotte colpose concorrenti”, che per l’accusa causarono la morte dei tre giovani. In particolare, la Procura imputa loro il mancato rispetto dei protocolli e una serie di omissioni che ritardarono l’arrivo tempestivo dell’elicottero ‘Doppia India’, di stanza a Pasian di Prato. Il velivolo sarebbe potuto giungere sul posto nel giro di 12-13 minuti. Invece, arrivò tre minuti dopo che le tre vittime, rimaste in disperata attesa per 40 minuti su un isolotto al centro del fiume, furono trascinate vie dalla corrente. La chiusura delle indagini ora consente ai legali l’accesso al fascicolo della Procura per cercare elementi utili alla difesa.

Per la mamma di Patrizia Cormos, intervistata da Telefriuli, i responsabili della morte dei tre giovani non sono solo le quattro persone individuate e indagate dalla Procura.