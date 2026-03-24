Tragedia del Natisone, nuova udienza in tribunale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuova udienza oggi in tribunale a Udine per l’omicidio colposo di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, i tre ragazzi rumeni travolti e uccisi dalla furia del Natisone il 31 maggio 2024 e che vede indagati tre vigili del fuoco e un infermiere della sores.

Si tratta di un’udienza tecnica nella quale gli avvocati Rino Battocletti, legale dell’Azienda regionale di coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia, e Guglielmo Guglielmi, dell’avvocatura dello Stato di Trieste in rappresentanza del ministero degli Interni, depositeranno documenti e memorie. Il processo entrerà nel vivo nella prossima udienza, nella quale saranno ascoltati i primi testi.