Tragedia del Natisone, raccolti 100mila euro per i vigili del fuoco a processo

Ha superato quota 100.000 euro la raccolta fondi a favore dei tre vigili del fuoco imputati per la tragedia del fiume Natisone, nella quale persero la vita Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar. La cifra raccoglie al momento l'84% dell'obiettivo fissato, a quota 120mila. La colletta sulla piattaforma "gofundme" è stata avviata da alcuni colleghi della sezione di Udine a settembre e nel giro di due mesi ha visto 2.500 donazioni a favore dei pompieri, che, come si legge nella petizione online, dovranno affrontare spese legali per 300.000 euro, solo in parte coperte da assicurazione. Ci sono miglia di persone che hanno donato qualche decina di euro ma anche somme importanti superiori ai duemila in una volta sola. Dai semplici cittadini ad associazioni e pro loco del Friuli sono stati in tantissimi a voler dare una mano ai vigili del fuoco. La vostra partecipazione alla raccolta – hanno scritto i promotori – rappresenta molto più di un semplice gesto: è un segno concreto di vicinanza e umanità di fronte a una vicenda che ha toccato profondamente tutti noi. Il sostegno che avete voluto esprimere è un abbraccio collettivo in un momento difficile.

Il tutto a pochi giorni dall’avvio del processo, martedì 2 dicembre, che a Udine vedrà coinvolti i tre vigili del fuoco, con la possibilità che il procedimento venga unificato assieme a quello dell’operatore della Sores imputato come loro per omicidio colposo. Sul futuro degli imputati pende anche un eventuale maxi risarcimento di 3 milioni e 700mila euro, che l’avvocato che assiste le famiglie delle tre giovani vittime chiederà per loro in sede civile.