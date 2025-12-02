  • Aiello del Friuli
martedì 2 Dicembre 2025
Tragedia del Natisone, riuniti i due processi in un unico procedimento

Nuova udienza stamattina in Tribunale a Udine. Deciso un unico processo
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha accolto la richiesta della Procura di Udine e riunito in un unico procedimento i due processi per l’omicidio colposo di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, travolti e uccisi dalla furia del fiume Natisone il 31maggio 2024. Nel primo processo, iniziato due settimane fa, era imputato un infermiere della Sores. Il secondo, partito oggi, era a carico di tre vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine.

Durante l’udienza, il legale delle famiglie, l’avvocato Maurizio Stefanizzi, ha chiesto la citazione a giudizio – quali responsabili civili – dell’Azienda regionale di coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia per l’infermiere e del ministero dell’Interno per i pompieri. Il giudice Faleschini Barnaba, che presiederà il processo riunificato, deciderà sul merito durante la prossima udienza, fissata per il 18 dicembre.

In aula, oltre ai parenti dei tre ragazzi, decine di pompieri a sostegno dei propri colleghi. Sul banco dell’accusa, oltre al pm letizia puppa, c’era anche il Procuratore di Udine Massimo Lia.

