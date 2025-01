Tragedia del Natisone, si delineano le difese degli indagati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Verificheremo se nella catena dei soccorsi ci sono stati ritardi che hanno concorso a provocare questa tragedia e quali sono le responsabilità che la legge e i protocolli operativi attribuiscono a ciascuno degli indagati. Con la chiusura delle indagini preliminari da parte della Procura di Udine, si sono delineati i pilastri della difesa dei vigili del fuoco e dell’infermiere indagati per omicidio colposo. Li hanno messi a fuoco gli avvocati Maurizio Miculan, difensore dell’infermiere della Sores, e Stefano Buonocore, legale di due vigili del fuoco.

“Questa è una vicenda ha colpito tutti dal punto di vista emotivo – dice Miculan – ma che non potrà trovare una soluzione processuale sulla base delle emozioni. Come in ogni processo per reati colposi, si tratta di verificare se nella catena di soccorsi si sono verificati ritardi che hanno concorso a provocare l’evento. La ricostruzione del rispetto dei protocolli sarà fondamentale. Esaminato il corposo fascicolo d’indagine – prosegue – valuteremo se presentare una memoria che, da subito, illustri i motivi che escludono la responsabilità del mio assistito”.

“Finalmente potremo leggere gli atti di indagine – afferma Buonocore – e capire quale sia il ragionamento alla base delle contestazioni. Già dalla sola lettura del capo d’imputazione sembrano emergere diversi passaggi sui quali lavoreremo per fornire i chiarimenti necessari. In merito alle loro ipotizzate responsabilità penali – continua l’avvocato – i miei assistiti hanno la tranquillità di chi ha fatto tutto il possibile in quei frangenti, fermo restando l’enorme dispiacere per quella che è e rimarrà in ogni caso una tragedia”.

Infine, i legali delle famiglie delle vittime, gli avvocati Gaetano Laghi e Maurizio Stefanizzi, si sono affidati a una dichiarazione congiunta. “La Procura di Udine – commentano – ha svolto un lavoro immane e scrupoloso. Da quello che si evince dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, c’è stata una catena di omissioni imbarazzante”.