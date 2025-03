Tragedia dello Zoncolan, Promoturismo Fvg: “Seguiti i protocolli”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il corretto posizionamento delle reti di protezione ha inizialmente contribuito ad attutire la caduta del ragazzo: sin dal primo momento il personale del polo dello Zoncolan con grande abnegazione e professionalità si è attivato seguendo i protocolli”. Così il direttore generale di PromoTurismoFVG Iacopo Mestroni interviene in merito alla tragedia dello Zoncolan e ai primi interventi degli operatori dopo l’incidente occorso a Marco Degli Uomini.

“Il tragico decesso del giovane sciatore ci addolora profondamente – commenta Mestroni -. A nome di tutta PromoTurismo FVG, esprimo il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari, agli amici e alla comunità sportiva, in particolare allo Sci Club Monte Dauda. Ci stringiamo tutti nel dolore per la perdita di un ragazzo appassionato di montagna e di sport, strappato troppo presto alla vita. Sin dal primo momento – evidenzia Mestroni – il personale del polo dello Zoncolan con grande abnegazione e professionalità si è attivato seguendo i protocolli, collaborando con le forze dell’ordine e gli addetti al servizio di sicurezza alle piste per prestare i primi soccorsi. La sicurezza degli sciatori è per noi da sempre una priorità assoluta, per questo investiamo costantemente nel monitoraggio e nella manutenzione delle piste. Da quanto constatato – aggiunge Mestroni – il corretto posizionamento delle reti di protezione ha inizialmente contribuito ad attutire la caduta del ragazzo, ma purtroppo le complicanze sorte in seguito al ricovero in ospedale si sono rivelate fatali.

Il direttore generale di Promoturismo ricorda infine l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza in pista, citando in particolare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la prudenza e la consapevolezza delle condizioni delle piste.