Tragedia di Forni, stabili le condizioni di Laura e Maurizio Chisciotti

Restano stabili le condizioni di Maurizio e Laura Chisciotti, marito e figlia di Patrizia Pontani, la pordenonese di 66 anni morta la notte di Natale, nella casa vacanze di Forni di Sopra, a causa delle esalazioni da monossido prodotte dalla caldaia. I due sono ricoverati al Cattinara di Trieste. Per l’uomo, il cui quadro clinico grave e compromesso, la prognosi rimane riservata. il 73enne è ricoverato nella camera iperbarica dell’ospedale Cattinara di Trieste. Intubato e ventilato, è stato posto in coma farmacologico per proteggere le funzioni vitali del cervello. Anche la figlia, sveglia e cosciente, è sottoposta a cicli iperbarici. Era stata proprie lei, la notte di Natale, ad accusare un continuo malessere e a messaggiare con il fidanzato, che si trova in Toscana, il quale, preoccupato della situazione, aveva allertato i soccorsi, che hanno trovato la 28enne affacciata alla finestra in condizioni critiche.