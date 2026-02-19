Tragedia di Preone, il pm chiede la condanna del sindaco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un anno e quattro mesi di reclusione per le ipotesi di reato di omicidio colposo. E’ la condanna chiesta dal pm Andrea Gondolo per il sindaco di Preone, Andrea Martinis, e per il coordinatore del gruppo comunale di protezione civile, Renato Valent, per la morte del volontario Giuseppe De Paoli avvenuta il 29 luglio del 2023. L’uomo, all’epoca 74enne, perse la vita travolto da una ceppaia, a Verzegnis, mentre era impegnato in un’attività di sgombero di alberi lungo la viabilità forestale che porta alle cascate dell’Arzino.

Questa mattina, davanti al giudice del tribunale di Udine, Daniele Faleschini Barnaba, il pm, prendendo atto delle recenti modifiche di legge, ha chiesto inoltre un’ammenda di mille euro per il primo cittadino di Preone e sei mesi di interdizione dall’attività di protezione civile per il coordinatore Valent.

Secondo l’accusa, fra le cause della morte di De Paoli c’è la mancanza di informazioni e formazione dei volontari intervenuti quel giorno, oltre che all’inadeguatezza dei materiali utilizzati.

Il giudice, al termine della requisitoria del pm e delle arringhe dei legali degli imputati, ha deciso di aggiornare l’udienza al mese prossimo.

A solidarizzare con il sindaco Martinis c’erano oggi, in tribunale, numerosi sindaci della Carnia con tanto di fascia tricolore. Il presidente della Comunità di montagna, Ermes Antonio de Crignis, ha sottolineato che tutte le attività di protezione civile continuano a rimanere sospese.